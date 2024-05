Leclerc nam geen risico's: "Hebben ook nog een kwalificatie"

Charles Leclerc kwam als tweede over de streep in de sprintrace in Miami. De Monegask kwam aardig voor de dag, en bij de start kon hij zelfs heel eventjes de strijd aangaan met Max Verstappen. Leclerc geeft echter aan dat hij niet te veel risico wilde nemen.

De Monegask begon vol goede moed aan de sprintrace in Miami. Onder de Amerikaanse zon wilde hij schitteren, en dat lukte best aardig. Bij de start probeerde hij Max Verstappen aan te vallen, maar de Nederlandse kampioenschapsleider gaf hem amper ruimte. Leclerc nam vervolgens genoegen met de tweede plaats, en hij bracht zijn Ferrari met veel gemak schadevrij aan de finish.

Risico's

Leclerc was tevreden en na afloop deelde hij een glimlach met de rest van de wereld. Tegenover interviewer van dienst James Hinchcliffe sprak hij zich uit: "Ik had best een goede start en toen zat ik aan de binnenkant in bocht 1, maar ik wilde niet te veel risico nemen aangezien we ook nog een kwalificatie hebben later vandaag! Als je crasht, kan je vandaag waarschijnlijk niet meer in actie komen. Ik probeerde het wel, maar we remden allebei heel erg laat. Max wist uiteindelijk zijn positie te behouden."

Kwalificatie

Leclerc weet dat het een zware race kan gaan worden. Tijdens de sprintrace kwam hij er namelijk achter dat er zeker nog wel wat verbeterpuntjes zijn: "Ik was heel hard aan het pushen in de eerste paar rondjes, maar ze hadden simpelweg meer pace dan wij. Maar de bandendegradatie was vergelijkbaar en morgen hebben we een lange race, dus dat betekent dat de kwalificatie belangrijk wordt, we moeten zo ver mogelijk naar voren starten."