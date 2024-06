Leclerc verklaart Norris-incident: "Misverstand"

Charles Leclerc reed gisteren de vijfde tijd in de kwalificatie. Na afloop ging het bij hem echter vooral over een moment in de derde vrije training. Hij ramde daar de McLaren van Lando Norris, volgens Leclerc ging het in deze situatie om een simpel misverstand.

Leclerc had op meer gehoopt in Spanje. De Monegaskische Ferrari-coureur wilde gaan meevechten om de pole position, maar dat plannetje mislukte. In de derde vrije training eiste hij alle aandacht al op toen hij in de slotseconden tegen de McLaren van de latere polesitter Lando Norris aanreed. De stewards bekeken het incident en na een zeer lang beraad gaven ze hem uiteindelijk een reprimande.

Na afloop van de kwalificatie moest Leclerc dan ook vragen beantwoorden over het merkwaardige moment met Norris. De Ferrari-coureur liet aan de internationale media weten wat er precies misging met zijn Britse collega: "Lando verliet de pitlane en ik reed achter hem terwijl ik bezig was met een snel rondje. Toen hij zijn rondje afbrak, brak ik mijn rondje ook af. Ik remde terwijl ik naast hem reed, ik schatte het gewoon verkeerd in. Ik reed aan de rechterkant, ik wilde de auto's achter me niet blokkeren, dus ik reed gefrustreerd in het midden. Ik keek in mijn spiegels om niemand te blokkeren. Toen raakten we elkaar, maar dat was meer een misverstand."