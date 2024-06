Vasseur trots op nieuwe Leclerc-engineer: "Twee sterke weekenden"

Het team van Ferrari voerde afgelopen maand een opvallende wisseling door. Charles Leclerc kreeg in de persoon van Bryan Bozzi een nieuwe race-engineer. Deze wijziging kwam voor veel mensen als een verrassing, maar Frédéric Vasseur is er heel erg blij mee.

Leclerc werkte jarenlang samen met zijn vaste race-engineer Xavier Marcos Padros. Vlak voor het raceweekend in Imola maakte Ferrari echter bekend dat Marcos Padros een andere functie zou gaan krijgen binnen het bedrijf. Bryan Bozzi werd aangewezen als zijn vervanger, en Leclerc stelde dat deze beslissing voor hem als een verrassing kwam. De wissel is vooralsnog succesvol, want Leclerc wist te winnen in Monaco.

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur is heel erg blij met hoe de wisseling heeft uitgepakt. De Fransman is te spreken over Leclerc en Bozzi, zo laat hij weten aan Motorsport.com: "Hij heeft twee sterke weekenden gehad. Hij heeft geen fouten gemaakt en hij was ook heel direct en hard naar Charles toe in Monaco. Dat was geen makkelijke race om te managen, want de coureurs vroegen om meer te mogen doen, terwijl wij ze om strategische redenen juist wilden afremmen. De communicatie tussen Charles en de pitmuur was helder, heel direct, heel snel en foutloos. De samenwerking met Charles is technisch gezien goed, maar ze kennen elkaar al jaren. Ik zou zeggen dat hij tot nu toe twee perfecte weekenden heeft gehad."