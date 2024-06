Leclerc zwaar teleurgesteld: "Dit doet wel pijn"

Het team van Ferrari kende een rampzalig weekend in Canada. Charles Leclerc en Carlos Sainz vielen allebei uit waardoor Ferrari een nulscore noteerde. Leclerc baalde als een stekker, en hij stelde na afloop van zijn korte race dat dit heel erg veel pijn deed.

Leclerc en Sainz kenden een rampzalige kwalificatie. Beide coureurs vielen af in Q2 waardoor ze een flinke inhaalrace moesten rijden. Leclerc kampte echter al snel met motorproblemen waardoor hij heel erg veel tijd verloor op zijn concurrenten. Ferrari gokte vervolgens op de slicks, maar het begon juist harder te regenen. Uiteindelijk kozen ze eieren voor hun geld en werd Leclerc naar binnen geroepen om de auto in de pitbox te parkeren.

Leclerc wees vooral naar de motorproblemen als de oorzaak van zijn uitvalbeurt. Hij wilde echter niet bij de pakken neergaan zitten. Bij F1 TV sprak hij zich uit: "Ik denk niet dat we moeten overreageren over de pace van de auto. Je hebt goede weekenden, en je hebt slechte weekenden. We misten Q3 op een paar honderdsten, we voelden ons zeker niet goed in de auto en we moeten erachter komen wat mis ging. Ik zou niet zeggen dat de pace slecht was hier, ik denk dat oké waren in de bochten, maar de motor was gewoon een enorm probleem. Na Monaco hebben we niet te enthousiast gereageerd, en we moeten nu ook niet overreageren. Maar dit doet wel pijn."