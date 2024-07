Uitslag VT1 GP van Hongarije: Sainz ruim sneller dan Verstappen en Leclerc

De eerste vrije training voor de Grand Prix van Hongarije zit erop. Waar het circuit woensdag nog compleet onder water stond door hevige regenval, was dat nu totaal anders: 31 graden luchttemperatuur en het circuit maar liefst 61.

Dat was in het voordeel van de Ferrari's zo lijkt het, aangezien Carlos Sainz de snelste tijd reed, en bijna 3 tienden sneller was dan zowel Max Verstappen als Charles Leclerc. Het gaat naar de nummer vier is zelfs nog groter. Russell, Zhou en Norris staan op 4 tienden achterstand, met Piastri, Tsunoda, Stroll en Hamilton op meer dan 5 tienden.

Achteraan staan Alpine en Haas, waarbij Oliver Bearman in de wagen van Nico Hulkenberg plaatsnam.