"Williams laat Albon niet vertrekken naar Red Bull"

Alexander Albon is momenteel een gewilde coureur. Aangezien de teams van Red Bull Racing en Mercedes voor volgend jaar een zitje vrij hebben, valt zijn naam met enige regelmaat. Albons huidige werkgever wil hem echter niet laten gaan, James Vowles moet daar niet aandenken.

Lewis Hamilton maakte vorige week bekend dat hij per 2025 gaat rijden voor het team van Ferrari. Hierdoor is er een zitje vrijgekomen bij Mercedes en Albons naam viel al na een paar uur. Afgelopen weekend gingen er ook geruchten rond over een Red Bull-aanbieding voor Albon. Het contract van Sergio Perez loopt na dit seizoen af en het is nog niet zeker of Red Bull hem langer gaat vastleggen.

Bij Albons huidige werkgever Williams hebben ze alle geruchten ook gelezen. Teambaas James Vowles liet na de launch aan de internationale media weten dat een transfer er niet in zit: "Alex heeft een contract tot en met eind 2025. Dat heb ik nog niet hardop gezegd, omdat ik daarvan het nut niet inzag. Alles wat je over hem leest, is dus speculatie. Ik heb ook regelmatig hardop gezegd dat we bij Williams een omgeving willen creëren waar een coureur van het kaliber Albon thuishoort. Dat blijf ik zeggen, want hij is een geweldige coureur. Vorig jaar presteerde hij als een kampioen, terwijl wij het hem niet makkelijk maakten."