Albon vreest voor chassis na harde startcrash

Alexander Albon kende een teleurstellende Japanse Grand Prix. In de openingsronde crashte hij met Daniel Ricciardo. De klap was zo hard, dat de wedstrijdleiding besloot de race stil te leggen. Albon maakte zich na afloop vooral zorgen over de reserveonderdelen van Williams.

Het is geen geheim dat Williams kampt met de nodige problemen. Het grootste probleem is het ontbreken van een reservechassis. De coureurs hadden dan ook een duidelijke boodschap meegekregen: geen schade rijden. Logan Sargeant crashte echter in de eerste vrije training, en Albons crash in de race hielp ook niet mee. Hij raakte het achterwiel van Ricciardo en samen boorden ze zich in de bandenstapel.

Bij Williams hoopt men dat het chassis van Albon niet te zwaar beschadigd is geraakt. Ook de Thaise coureur maakt zich daar zorgen over. Motorsport.com vroeg hem wanneer hij hier aan dacht: "Dat deed ik gelijk, al voor ik de muur raakte. Dit is exact wat we niet nodig hebben. De impact vond plaats met een lage snelheid, maar het ging meer om de wanneer waarop ik de bandenstapel raakte. Normaal gesproken hebben we van die plastic muren, de Armco. Maar hier graaf je jezelf er meer in en je komt om een harde manier tot stilstand. Daar maak ik me zorgen over. Niet zozeer voor mijzelf, maar meer voor de auto, want dit kan veel schade veroorzaken."