Sargeant baalt van FIA: "Geef ons feedback"

Logan Sargeant heeft nog geen grootse indruk achtergelaten in de eerste races van het seizoen. In China ontving hij afgelopen weekend een tijdstraf omdat hij Nico Hülkenberg had ingehaald onder de Safety Car. Sargeant snapt weinig van deze straf, omdat de wedstrijdleiding hem niet heeft gewaarschuwd.

Sargeant ontving zijn straf voor een moment tijdens de eerste Safety Car-fase. De Amerikaanse Williams-coureur werd daar bestraft voor een opmerkelijk moment met Nico Hülkenberg. De Duitser kwam de pitlane uitrijden, en Sargeant kwam toen voor hem uit op de baan. Aangezien Hülkenberg de Safety Car-lijn al had gepasseerd bij het uitrijden van de pitlane, was de inhaalactie van Sargeant tegen de regels.

Feedback

Sargeant ontving een tijdstraf van tien seconden, en daar was hij het niet mee eens. De Amerikaan liet na afloop aan Motorsport.com weten hoe hij hiernaar kijkt: "Het is best lastig om het verschil tussen beide auto's te zien als we zo ver van elkaar rijden. Ik dacht dat ik er ruim voor lag, maar volgens mij was er geen discussie nodig. Toen ik aan het einde van de race hoorde dat ik een straf had, vond ik dat wel raar. Misschien had de FIA ons feedback kunnen geven na het inhalen."

Waarschuwing

Volgens Sargeant was er genoeg tijd om zijn positie terug te geven aan Hülkenberg. De Amerikaan snapt er helemaal niets van dat zijn team geen bericht heeft ontvangen van de wedstrijdleiding: "We reden echt een tijdje achter de Safety Car. Ik snap niet dat ze niet tegen me zeiden dat ik die plek moest teruggeven. Dat had ik natuurlijk wel gedaan, maar ik was ervan overtuigd dat ik ruim voor hem reed."