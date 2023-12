Albon legt rijstijl Verstappen uit: "Alsof je de gevoeligheid op maximaal zet"

Max Verstappen maakte ook dit jaar veel indruk in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur werd voor het derde seizoen op rij wereldkampioen en hij vernederde de concurrentie. Alexander Albon keek vol bewondering naar zijn voormalig teamgenoot en hij legt uit hoe de rijstijl van Verstappen werkt.

Albon was anderhalf jaar lang de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull. De Thaise Brit verving halverwege 2019 Pierre Gasly en in 2020 mocht hij een volledig seizoen rijden voor de Oostenrijkse renstal. Hij bleef echter ver achter op Verstappen en voor 2021 kreeg hij een reserverol. Sinds 2022 rijdt hij voor het team van Williams, maar dat betekent niet dat hij de verrichtingen van Verstappen uit het oog is verloren.

Scherpe voorkant

Albon is enorm onder de indruk van Verstappen. Hij heeft in zijn anderhalf jaar naast Verstappen geleerd hoe diens rijstijl in elkaar steekt. In de High Performance-podcast legt Albon het uit: "Hij is heel erg snel. Zijn rijstijl is heel uniek en niet makkelijk om mee te rijden. Mijn rijstijl is veel soepeler en ik houd van een 'scherpe' en directe voorkant. Max heeft dat ook, maar zijn niveau van scherp en direct zijn is heel anders. Het is ontzettend scherp. Het is alsof je de gevoeligheid naar maximaal schuift in een videogame en dat je muis dan over het hele scherm stuitert, zo voelt het."

Risico nemen

De wagens van Red Bull waren in die jaren volledig om Verstappen heen gebouwd. Voor Albon was het dan ook lastig om hier aan te wennen: "Je moet dan wat gespannen rijden. Je begint daardoor met een achterstand, maar niet heel veel. Max wil dan een scherpere voorkant en hij maakt die voorkant elk weekend scherper. Hij werd daardoor sneller. Om dat bij te benen, dan moet je wat meer risico's gaan nemen. Je bent dan een paar tienden langzamer in een sessie en dan probeer je nog meer. Dan je op een gegeven moment te ver en crash je."