Officieel: Williams trekt Sargeant terug en laat Albon rijden

Williams heeft een moeilijke beslissing genomen voor de rest van het weekend. De Britse renstal zag Alexander Albon hard crashen in de eerste vrije training. Zijn chassis raakte zwaar beschadigd en aangezien er geen reservechassis beschikbaar is, moet Williams een keuze maken. Men heeft besloten om Albon in de wagen van Logan Sargeant te laten rijden. De Amerikaan komt in de rest van het weekend niet meer in actie.

Albon klapte in de eerste vrije training vol de muur in. Al snel werd duidelijk dat de schade aan zijn auto heel erg groot was. Williams heeft geen reservechassis meegenomen naar Melbourne, dus ze zaten met een probleem. Al snel werd duidelijk dat ze overwogen om Sargeant te slachtofferen. In de pitlane was duidelijk zichtbaar wat de plannen waren, en nu is het dus officieel geworden. Sargeant zal dit weekend niet meer in actie komen.

Teambaas James Vowles steekt de hand in eigen boezem en hij stelt dat het onacceptabel is om vandaag de dag geen reservechassis mee te nemen. Hij biedt zijn excuses aan aan Sargeant, maar de teambaas wijst ook naar het feit dat punten enorm kostbaar zijn. Sargeant houdt het kort in het persbericht: "Dit is het zwaarste moment uit mijn loopbaan en dit is zeker niet makkelijk. Maar ik ben ik voor het team en ik zal proberen bij te dragen op elke mogelijke manier."