Vowles reageert op Horner-zaak: "In de spiegel kijken"

De zaak rondom Red Bull Racing-teambaas Christian Horner houdt de gemoederen bezig in de Formule 1. Red Bull bevestigde gisteren dat ze een onafhankelijk onderzoek zijn gestart naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag door Horner. James Vowles stelt dat iedereen in de spiegel moet kijken.

Het nieuws van het onderzoek naar Horner schokte gisteren de Formule 1-wereld. Red Bull bevestigde het nieuws in een statement bij De Telegraaf en F1-Insider. Ze nemen de zaak serieus, maar het is niet helemaal duidelijk wat er precies aan de hand is. Volgens Duitse media zou Horner een foto hebben gestuurd naar een werknemer van Red Bull. Wat hiervan klopt, is nog niet duidelijk. Inmiddels dringt de tijd, want over een week onthult Red Bull de nieuwe RB20.

Diversiteit

Williams-teambaas James Vowles heeft het nieuws over Horner ook gelezen. Williams presenteerde gisteren hun nieuwe auto en Vowles besprak de Horner-zaak met Bloomberg: "Ga even twintig jaar terug in deze sport. De sport werd toen gedomineerd door mannen. Als je een team had, werkten er waarschijnlijk alleen maar witte mannen van een jaar of veertig voor je bedrijf. Dat is nu aan het veranderen en dat is alleen maar positief."

In de spiegel kijken

Vowles weet niet wat er zou gebeuren als Horner moet vertrekken bij Red Bull. De Williams-teambaas stelt wel dat iedereen dan in de spiegel moet kijken: "Ik kan alleen controleren wat er bij Williams gebeurt. Ik kan binnen een omgeving alleen laten zien hoe wij moeten zijn. De beste ideeën komen niet wanneer je een gesloten groep individuen bent, maar die komen van diversiteit. Deze beschuldigingen zijn beschuldigingen waarvan ik verder niet weet wat er achter zit. Als zoiets bij ons zou gebeuren, dan werken wij er volledig aan mee om het op te lossen."