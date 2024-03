Williams kiest voor bijzondere line-up voor Goodwood

Het team van Williams heeft als eerste Formule 1-team hun komst naar het Goodwood Festival of Speed aangekondigd. De Britse renstal kiest ervoor om met een ijzersterke line-up af te reizen naar Goodwood voor het enorm populaire autosportfestival. Ze zullen in actie komen met de historische FW08.

Williams heeft aangekondigd dat Alexander Albon, Logan Sargeant, F1 Academy-coureur Lia Block en teambaas James Vowles allemaal de heuvel van Goodwood op zullen gaan rijden. Alle vier nemen ze plaats achter het stuur van de FW08, met deze wagen werd Keke Rosberg wereldkampioen in 1982. Block en teambaas Vowles zullen voor het eerst meters gaan maken in Formule 1-materiaal. Het Goodwood Festival of Speed vindt dit jaar plaats van 11 tot en met 14 juli.