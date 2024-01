Officieel: Mercedes blijft motoren leveren aan Williams

Het team van Williams heeft zojuist bekend gemaakt dat ze blijven rijden met krachtbronnen van Mercedes. Het was geruime tijd onduidelijk met welke motoren de Britse renstal zou gaan rijden vanaf 2026. Aan die twijfel is nu een einde gekomen, ze blijven Mercedes trouw.

Williams rijdt sinds 2014 met motoren van Mercedes. De twee teams hebben een goede band met elkaar, huidig Williams-teambaas James Vowles werkte tot en met 2022 immers voor Mercedes. Vowles laat in een persbericht weten dat hij blij is met het nieuwe contract met Mercedes. In 2026 gaan er nieuwe motorreglementen gelden in de Formule 1 en Williams zal dan dus met Mercedes-motoren blijven rijden. Het lijkt er op dat deze nieuwe deal ervoor zorgt dat ze in ieder geval tot en met 2030 met Mercedes blijven samenwerken.

We are delighted to continue our partnership with Mercedes-Benz into the new era of Formula 1 from the 2026 season onwards 馃