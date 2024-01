Vowles wil niet te vroeg juichen: "Alpine verslaan niet realistisch"

Het team van Williams leeft met een positief gevoel toe naar het aankomende Formule 1-seizoen. De Britse renstal zette vorig jaar de weg omhoog in en ze hebben weer veel zelfvertrouwen. Teambaas James Vowles blijft echter realistisch, want hij denkt niet dat het mogelijk is om Alpine te verslaan.

Williams heeft een aantal zware jaren achter de rug waarin ze vooral vochten op de plekjes in het achterveld. Vorig jaar zette het team echter een aantal grote stappen. Alexander Albon was in vorm en hij bezorgde het team een aardige hoeveelheid punten, zijn debuterende teamgenoot Logan Sargeant had het iets zwaarder. Williams eindigde ook niet meer als laatste in het constructeurskampioenschap en ze wisten AlphaTauri, Alfa Romeo en Haas te verslaan.

De verwachtingen zijn dus hoog, maar bij Williams willen ze zich nog niet wagen aan stoere praat. Teambaas James Vowles wil zijn blik in gesprek met Auto, Motor und Sport nog niet richten op Alpine: "Dat is niet realistisch. Ik ken het echte verschil tussen de teams en ik weet hoe onze snelheid zich heeft ontwikkeld. Als je kijkt naar wat we willen veranderen, dan kunnen we deze stap nog niet zetten dit jaar. Ik vertrouw er op dat we het beter gaan doen, maar ik ga niets doen wat ons doel voor de lange termijn in gevaar brengt."