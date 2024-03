Williams ook zonder reservechassis in Japan

Het team van Williams beleefde een bizar raceweekend in Australië. Na de crash van Alexander Albon op vrijdag, moest Logan Sargeant zijn auto afstaan aan zijn teamgenoot. James Vowles baalt hiervan en hij legt uit dat er ook in Japan nog geen reservechassis beschikbaar zal zijn.

Het team van Williams loopt een stapje achter op de concurrentie. Het team kampt met een inefficiënte structuur en beperkte middelen. Sinds de komst van James Vowles is er al veel veranderd bij het team van Williams, maar het kan nog beter. Door de problemen had het team geen reservechassis en dus moesten ze na de crash van Albon een pijnlijke keuze maken. Sargeant werd daar dus het slachtoffer van.

Vertraging

Vowles steekt in Melbourne de hand in eigen boezem. De Brit erkent de problemen en hij legt uit waardoor het komt dat er geen reservechassis aanwezig was. Bij Motorsport.com was hij duidelijk: "We moesten al tot de absolute limiet gaan om de twee racewagens op tijd af te hebben. Het gevolg daarvan was dat we geen reservechassis hebben. Het was de bedoeling dat we die hier alsnog zouden hebben, maar we liepen steeds meer vertraging op."

Japan

Vowles verwacht overigens niet dat er al een reservechassis beschikbaar is voor de Japanse Grand Prix. Hij legt deze pijnlijke situatie uit: "Voordat het chassis goed is bekeken in Engeland, kan niemand daar met honderd procent zekerheid iets over zeggen. Wat ik wel kan zeggen, is dat op basis van wat we tot dusver hebben gezien met het werk van afgelopen nacht, het volledig haalbaar lijkt. Ik heb wel eens een chassis terug zien komen dat er slechter uitzag."