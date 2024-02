Williams weigert teamnaam te veranderen

Twee teams staan aankomend seizoen onder een nieuwe naam op de grid. Sauber rijdt dit jaar onder de naam Stake F1 Team en AlphaTauri heet tegenwoordig Visa Cash App RB. Deze namen vallen niet bij iedereen even goed, James Vowles stelt dat de naam Williams in ieder geval niet gaat verdwijnen.

De naamswijzigingen van Sauber en AlphaTauri hebben voor veel opschudding gezorgd. De twee teams rijden dit jaar onder sponsornamen en dat valt niet goed bij de fans. Het zorgt ook voor veel onduidelijkheid, want niemand weet precies hoe ze de teams moeten noemen. Inmiddels vrezen fans ook voor de namen van andere teams, rijke sponsors zijn immers altijd welkom bij de renstallen.

Williams-teambaas James Vowles stelt de fans van zijn team nu gerust. De Brit kent de geschiedenis en daar heeft hij veel respect voor. In gesprek met Auto Hebdo legt Vowles uit dat hij respectvol wil omgaan met de teamnaam: "Ik denk dat we één van de grootste merken zijn in waarschijnlijk de sport en misschien ook in het Verenigd Koninkrijk. Ik heb niet het idee om de naam te gaan wijzigen, dat geldt ook voor teameigenaar Dorilton. Dit betekent immers heel erg veel. De nalatenschap van Frank Williams blijft bij ons."