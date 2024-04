Startcrash krijgt mogelijk staartje voor Albon en Ricciardo

Alexander Albon en Daniel Ricciardo veroorzaakten vandaag een rode vlag in de Japanse Grand Prix. De twee crashten in de openingsronde en de schade was groot. Beide coureurs konden ongeschonden uit hun bolides stappen, maar ze moeten zich wel melden bij de stewards.

Veel kenners riepen direct na de crash dat het ging om een race incident. De stewards willen er toch naar gaan kijken, want beide coureurs mogen zich gaan melden. Albon raakte de achterband van Ricciardo waardoor ze allebei crashten. Ricciardo had echter helemaal niet door dat Albon daar reed, want op de onboardbeelden was te zien dat hij vooral naar links keek, terwijl Albon rechts achter hem reed.