Albon looft gedrag Sargeant: "Zou niet in zijn schoenen willen staan"

Het team van Williams kende in Australië een bizar raceweekend. Logan Sargeant moest zijn auto afstaan aan zijn teamgenoot Alexander Albon. Het was een bijzondere situatie en Albon leefde mee met zijn Amerikaanse teamgenoot. Hij stelt dat Sargeant zich sportief gedroeg.

Albon crashte in de eerste vrije training zeer fors. De schade aan zijn Williams-bolide was zo groot dat het team het chassis niet meer kon repareren. Williams-teambaas James Vowles moest een zware beslissing nemen, omdat het team geen reservechassis had meegenomen naar Australië. Vowles nam het besluit om Sargeant terug te trekken voor de rest van het weekend en het chassis van de Amerikaan over te geven aan Albon.

Sargeant baalde als een stekker, maar hij bleef wel het hele weekend aanwezig om het team bij te staan. Volgens Albon pakte de Amerikaan dit zeer sportief op. Bij Sky Sports legde Albon uit hoe zijn teamgenoot zich gedroeg: "Hij maakt het goed, hij is een echte teamspeler geweest. Ik zou in ieder geval niet in zijn schoenen willen staan. Uiteindelijk is het een teamspel en we hebben de beslissing genomen om te gaan jagen op een aantal WK-punten. We kwamen heel erg dichtbij, maar het is niet gelukt om punten te pakken."