Sargeant vindt overstap van F2 naar F1 te groot

Logan Sargeant prijst de Formule 2 als opleidingsklasse, maar de Williams-coureur heeft nog wel op -en aanmerkingen over het verschil met de Formule 1. Volgens de Amerikaan komt er in de hoogste tak van autosport meer kijken dan alleen maar gas geven.

"Het heeft absoluut 100% geholpen", begint Sargeant tegen Motorsport.com. "Ik denk dat de F2 een geweldige serie is met geweldige coureurs, maar ik denk dat de kloof tussen de auto's waarschijnlijk iets te groot is voor wat het zou moeten zijn."

"Er zijn zoveel meer fijne details in de F1, en er zijn zoveel meer dingen die bijdragen aan de prestaties dan alleen maar in de auto stappen en rijden zoals je doet in de F2. Er zijn zoveel dingen die je kunt doen op het gebied van rijden waar je in een F2-auto niet genoeg aan kunt doen."

De Williams-rijder doelt mede op de complexiteit van een F1-wagen met allerlei functies en opties om de bolide optimaal te laten functioneren. Volgens de 23-jarige uit Florida is dat in de Formule 2 niet aan de orde. ''Ik heb het gevoel dat dat het stukje is dat je mist. In de F2 stap je gewoon in en rijd je, terwijl er in de F1 zoveel dingen moeten gebeuren voordat je snel kunt zijn.En dat is iets wat de F2 zeker mist. En ja, de auto's zijn naar mijn mening niet helemaal snel genoeg."