Vowles weet zeker dat Red Bull Horner-zaak eerlijk heeft aangepakt

Het onderzoek naar Red Bull-teambaas Christian Horner hield de Formule 1 deze maand in zijn greep. Het Red Bull-concern maakte op woensdag echter bekend dat ze Horner hebben vrijgesproken. James Vowles stelt dat hij ervan uit gaat dat Red Bull een eerlijk onderzoek heeft uitgevoerd.

Het onderzoek naar Horner kwam begin deze maand naar buiten. Het Red Bull-concern had een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Horner. Na een lang onderzoek besloot men op woensdag om Horner vrij te spreken en de Brit kan dan ook aanblijven als teambaas. Het nieuws werd naar buiten gebracht nadat alle coureurs hun mediaverplichtingen van de dag hadden afgerond.

Details

Williams-teambaas James Vowles heeft als één van de eersten gereageerd op de uitkomst van het onderzoek naar Horner. Vowles legt zijn standpunt uit aan de internationale media: "Ik heb geen kennis van de details en het zou niet correct zijn om daar nu een reactie op te geven. Ik denk aan twee dingen. Ten eerste, ik heb een verantwoordelijkheid af te leggen aan Williams, en als zoiets zou gebeuren bij Williams, dan zou ik ervoor zorgen dat we het goed onderzoeken en dat het voor de buitenwereld duidelijk kunnen maken wat er aan de hand is."

Vertrouwen

Vowles stelt dat hij alleen controle heeft over zijn eigen team en dat hij geen controle heeft over wat er aan de hand is bij andere teams. De Brit vertrouwt er dan ook op dat alles bij Red Bull eerlijk is verlopen: "Ik vertrouw er volledig op dat Red Bull een sterk en eerlijk proces heeft uitgevoerd, dat moeten we ook doen in deze zaak. Ik wil dat we als sport trots moeten zijn op de dingen die we doen voor openheid, transparantie en inclusiviteit. Ik vraag er dan ook om dat we vertrouwen hebben in alle organisaties die werken met dezelfde standaarden."