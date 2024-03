Williams: "Sargeant moet chassis mogelijk aan Albon geven om te racen"

Het team van Williams staat voor een lastige taak in Australië. Het chassis van Alexander Albon raakte bij zijn crash in VT1 mogelijk zo zwaar beschadigd, dat men deze niet meer kan repareren. Aangezien er geen reservechassis beschikbaar is, is de kans aanwezig dat Albon de wagen van Logan Sargeant gaat overnemen.

Albon zorgde in de eerste vrije training voor de enige rode vlag van de vrijdag. De Thai verloor de macht over het stuur en hij knalde vol de muur in. De schade was groot en hij kon niet deelnemen aan de tweede vrije training. Williams liet eerlijk weten dat ze geen reservechassis bij zich hebben en dat er wordt gekeken of de schade aan het chassis van Albon wel te herstellen is. Mocht dat niet het geval zijn, dan kan het team maar met één auto deelnemen aan de rest van het weekend.

Dit kan ook betekenen dat Albon plaats zal nemen in de wagen die nu nog wordt bestuurd door zijn teamgenoot Logan Sargeant. In dat geval moet de Amerikaan de rest van het weekend vanaf de zijlijn bekijken. Teambaas James Vowles bevestigt deze mogelijkheid aan Motorsport.com: "Eén puntje kan het verschil maken tussen de zesde en de tiende plaats in het kampioenschap, zo simpel is het. Het hangt van bepaalde factoren af. We gaan eerst in VT2 kijken hoe goed de auto is. Daarna ga ik naar de opties kijken, ook op het gebied van het chassis."