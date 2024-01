Williams deelt grootse locatie voor launch nieuwe auto

Het team van Williams is volgende maand één van de eerste teams die het doek zal trekken van de nieuwe auto. De Britse renstal zal op 5 februari de wagen van Alexander Albon en Logan Sargeant gaan onthullen. Ze komen nu met meer informatie over de launch.

Williams deelt elke keer weer nieuwe informatie over de launch van de nieuwe wagen. De datum maakte ze al eerder bekend en vorige week werd ook duidelijk dat het evenement zou plaatsvinden in New York. Nu hebben ze ook de exacte locatie van de launch gedeeld, ze hebben voor een prominente plek gekozen. De auto zal worden onthuld in een enorme winkel van sponsor Puma middenin Manhattan.