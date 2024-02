Marko gooit Red Bull-deur dicht voor Albon

Het nieuwe Formule 1-seizoen staat op het punt om van start te gaan. Het belooft niet alleen een spektakel op de baan te worden, er wordt ook een spannend silly season verwacht. Helmut Marko sluit de komst van Alexander Albon en Carlos Sainz in ieder geval uit.

Het team van Red Bull Racing geldt momenteel als de grote titelfavoriet. De Oostenrijkse renstal kwam zeer solide voor de dag in Bahrein tijdens de testdagen. Red Bull heeft daarnaast ook een zitje vrij voor volgend jaar. Sergio Perez beschikt over een aflopend contract en er liggen veel kapers op de kust. Perez zelf maakt vanzelfsprekend ook kans op het zitje, maar er kan nog een heleboel gaan gebeuren in de komende maanden.

Albon

Red Bull-adviseur Helmut Marko sluit de komst van twee opvallende namen in ieder geval deels uit. De Oostenrijker is namelijk nogal duidelijk als het gaat om Alexander Albon en Carlos Sainz. Bij Kronen Zeitung is Marko duidelijk: "Albon is überhaupt geen optie voor ons Hij beschikt over een contract dat tot eind 2025 loopt. Sainz zal waarschijnlijk eerder duidelijkheid over zijn toekomst willen hebben over zijn toekomst dat wij."

Perez

Marko focust zich in eerste instantie gewoon op de coureurs die onder contract staan bij de Red Bull-teams. Hij wijst naar Perez: "Checo moet gewoon constant goed presteren. Het is duidelijk dat hij niet altijd op het niveau van Max Verstappen kan opereren, maar als hij tweede wordt in het wereldkampioenschap of één of twee Grands Prix kan winnen, dan is hij zeker een optie voor 2025. Voor Ricciardo en Tsunoda staat bij VCARB niet alleen een plekje op de grid op het spel, maar ze maken ook kans om promotie te maken naar Red Bull."