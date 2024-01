Vowles verkiest Hamilton boven Schumacher

James Vowles heeft in zijn loopbaan met veel grote coureurs gewerkt. De Brit is momenteel de teambaas van Williams, maar eerder werkte hij ook bij Mercedes. Vowles focust zich op zijn huidige job, maar hij is wel van mening dat Lewis Hamilton getalenteerder is dan Michael Schumacher.

Vowles werd vorig jaar aangesteld als de teambaas van Williams. Het was een verrassende move, want hij had een goede baan bij het team van Mercedes. Hij ging over de strategieën bij het team en in zijn jaren in Duitse dienst werkte hij eerst samen met Michael Schumacher en daarna ook met Lewis Hamilton en Nico Rosberg. In de jaren met Hamilton kende Vowles zeer veel successen bij Mercedes.

Vowles heeft nu de touwtjes in handen bij Williams. Hij kende een goed eerste jaar, maar hij kijkt nog vaak terug op zijn vorige baan. In de High Performance Podcast stelt hij dat Hamilton het meeste talent had: "Lewis had, en dat heeft hij nog steeds, het meeste natuurlijk talent, en ik heb ook gewerkt met Michael Schumacher. De mentaliteit van Lewis toen hij bij het team kwam, was briljant. Hij wilde echt elke race winnen, maar vandaag de dag accepteert hij ook tweede en derde plaatsen als dat belangrijk is voor het kampioenschap."