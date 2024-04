Vowles verklaart impact van Albon-crash

Het team van Williams kende een rampzalig raceweekend in Japan. Het team had geen reservechassis, maar toch reden Logan Sargeant en Alexander Albon allebei flinke schade. Teambaas James Vowles legt dat dit een impact heeft op de performance van het team in de toekomst.

De crash van Albon in de Japanse Grand Prix zorgde voor bezorgde blikken bij het team van Williams. De Thai raakte in de race betrokken bij een harde crash met Daniel Ricciardo. Beide coureurs vlogen vol de bandenstapel in en er werd zelfs met de rode vlag gezwaaid. Voor Williams was het een enorme teleurstelling, want dit kon het team niet gebruiken na de crash van Sargeant in de eerste vrije training en de veelbesproken crash van Albon twee weken eerder in Australië.

Chassis

De wagen van Albon raakte in Japan in ieder geval flink beschadigd. Teambaas James Vowles legt in de debriefvideo op de site van Williams uit hoe de wagen ervoor stond: "Het chassis zelf zouden we kunnen repareren op het circuit. Maar we kunnen beter werk leveren als we hem terugsturen naar het Verenigd Koninkrijk. Dat is makkelijker en we kunnen hem dan ook completer repareren. Er is dus schade, maar niet op een niveau dat we niet kunnen fixen. We hebben de auto dan ook terug in China."

Performance

Volgens Vowles hebben de vele crashes wel een impact op de performance van het team later in het seizoen. Alle nieuwe onderdelen die het team had meegenomen naar Japan zijn bijvoorbeeld kapot. Vowles legt het uit: "We zijn een aantal vloeren, achtervleugels en voorvleugels kwijt. Delen van de ophanging en de versnellingsbakken zijn ook beschadigd geraakt. Het is een lange lijst en het is moeilijk om op hetzelfde moment reserveonderdelen te fabriceren en updates te ontwikkelen."