Williams-stoeltje voor Antonelli geen zekerheid vanaf 2025

Andrea Kimi Antonelli timmert aan de weg om de autosportwereld te veroveren. In 2024 rijdt het top talent van Mercedes in de Formule 2. Met het vertrek van Lewis Hamilton bij de Duitse fabrikant wordt er volop gespeculeerd over potentiele vervangers. De jonge Italiaan wordt ook hier en daar geopperd als kandidaat. Niet alleen bij Mercedes, maar ook bij Williams die een link heeft met Mercedes vanwege de Duitse krachtbron die het team afneemt.

Teambaas Toto Wolff heeft Antonelli sinds zijn elfde onder zijn hoede genomen. Vanaf de karts tot nu heeft de coureur uit Bologna een puike ontwikkeling met gewonnen kampioenschappen in de Formule 4 en de Formula Regional. Wolff wacht tot mei over een beslissing voor 2025 en wil Antonelli geen druk op leggen en hem laten rijpen.



Ook de teambaas van Williams en oudgediende bij Mercedes James Vowles is gecharmeerd van de Mercedes-junior. Hij kent Antonelli al geruime tijd en is overtuigd van zijn kwaliteit.“Ik twijfel er niet aan dat Kimi in de F1 zal rijden”, antwoordde hij, geciteerd door Crash.net. “Hij heeft het ongelooflijk goed gedaan in zijn juniorseries. Maar dat betekent niet noodzakelijkerwijs dat hij bij Williams zal zijn.''



De Engelse formatie heeft ook eigen talenten rond rijden in de lagere klasses en zal ook die nauwlettend in de gaten houden. “Ik geloof in investeren in de jeugd. Maar ik zal mensen met verdienste in de organisatie opnemen. Ik heb het geluk dat ik zelf twee junioren heb, in de F2 en in de F3. We beginnen een programma op te bouwen dat gevoelig is voor de ontwikkeling van de volgende generatie coureurs.''

Maar Vowles benadrukte wel dat Antonelli een klasse apart is. "Als je voor een junior van elf zorgt, heb je geen idee dat hij of zij ongelooflijk zal zijn, of misschien wel goed, geweldig of middelmatig", legde hij uit. ''Maar bij hem kon je al vroeg in de F4-dagen zien dat hij zich uitzonderlijk goed ontwikkelde.''

Vowles wacht de komende maanden af hoe de stoelendans in de Formule 1 gaat ontvouwen, maar Wolff staat op poleposition volgens de teambaas van Williams. ''In het geval van Toto bevindt hij zich in de positie die je zou hopen. Hij is een van de, zo niet de beste, teams op de grid, met een scala aan opties tot zijn beschikking. Vanuit mijn perspectief gaat het meer om zien wat er in de toekomst gebeurt. Ik heb Alex Albon hier volgend jaar onder contract staan ​​en ik heb Logan Sargeant uiteraard ook onder contract, samen met de junioren. Het is gewoon een kwestie van kijken hoe alles zich de komende zes maanden afspeelt.'', sloot Vowles af.