Uitslag Poll: Meerderheid vindt dat Sargeant had moeten rijden in Australië

Een kleine meerderheid van de bezoekers was het oneens dat Williams-coureur Logan Sargeant zijn wagen moest afstaan aan teamgenoot Alexander Albon. De Thai reed zijn FW46 tijdens de vrije training van de Grand Prix van Australië aan gort. Het team had geen ander chassis voor handen. Williams Racing besloot om Albon in de wagen van de Amerikaan te laten rijden. De kans op succes was daarmee groter. De teleurgestelde Sargeant moest aan de zijlijn toekijken. Albon werd uiteindelijk elfde en kwam dus een plaats tekort voor een waardevol punt.

Het is terecht dat Sargeant zijn auto moet afstaan aan Albon



Eens: 48%

Oneens: 52%



Het tweede stoeltje van Red Bull is officieel beschikbaar vanaf 2025. Het contract van Sergio Perez loopt af. Zal de Mexicaan mogen blijven? Of wie wordt de teamgenoot van Max Verstappen? Of zien we toch een heel ander duo en verkast Verstappen naar een andere renstal onverwachts?