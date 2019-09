Robert Jozef Kubica is een Poolse autocoureur die op 7 december 1984 in Krakow werd geboren. Na afwezigheid van ruim acht jaar maakte hij in 2019 zijn rentree in de Formule 1.

Het begin van de carrière van Robert Kubica

Kubica was vanaf jonge leeftijd al verkocht aan het rijden van off-road auto's en karts. De Pool kende een zeer succesvolle kart-loopbaan waarin hij onder andere de Junior Monaco Kart-Cup won. Tevens werd hij vierde in het Europees en wereldkampioenschap karten.

In 2000 testte de Pool een Formule Renault auto. Tijdens de eerste race voor het Formule Renault kampioenschap scoorde hij meteen een pole position. Hierna stapte hij over naar de Formule 3-Euroseries en scoorde hij in 2003 een overwinning. Hij werd in 2004 tweede in de Grand Prix van Macau. Zijn doorbraak kwam in 2005 toen hij voor Epsilon Euskadi de titel pakte in het World Series by Renault 3.5-kampioenschap. Met vier overwinningen en elf podiums was de Pool ongenaakbaar. In hetzelfde jaar werd hij testrijder bij Renault.

Het debuut van Robert Kubica in de Formule 1

In 2006 maakte Kubica zijn debuut in de Formule 1 voor Sauber. Hij scoorde in zijn derde race een podium in Italië. Nog geen jaar later keek de Pool in Canada de dood voor het eerst in de ogen, twaalf maanden daarna won hij zijn enige Formule 1-race. Kubica wisselde in 2010 van BMW naar Renault en scoorde 136 punten. Met podiums in Australië, Monaco en België liet het team zien dat het potentie had. Op 6 februari 2011 raakte Kubica bij een Rally-ongeluk levensgevaarlijk gewond. De Pool lag lange tijd in kritieke toestand in het ziekenhuis, er werd zelfs gevreesd voor de amputatie van zijn arm. Kubica kwam er weer bovenop en kreeg begin 2017 de kans om in een oude Renault te testen in Valencia. De Pool knokte zich terug en werd in 2018 testrijder bij Williams om in 2019 als Grand Prix-coureur aan de start te staan.