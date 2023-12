De Formule 1-coureurs van 2023: Alexander Albon, beter kon niet

Het Formule 1-seizoen zit er alweer een aantal weken op. Terwijl het jaar op zijn einde loopt, zijn de teams allang bezig met het nieuwe seizoen. GPToday.net kijkt nog één keer naar de prestaties van de coureurs in 2023. Vandaag in deel tien: Alexander Albon, beter kan haast niet.

Naam: Alexander Albon (Thailand, 23 maart 1996)

Eindklassering 2023: Dertiende

WK-punten: 27

Beste klassering: Zevende (Canada & Italië)

Alexander Albon was één van de lichtpuntjes van het afgelopen seizoen. De Thaise Brit maakte amper fouten en hij stuurde zijn Williams-bolide acht keer naar WK-punten. Dat Albon een capabele coureur is, was al eventjes duidelijk. Dit jaar reed hij een goed seizoen waarin hij zo goed presteerde als mogelijk was.

Williams nam dit seizoen definitief afstand van de rode lantaarn. De legendarische Britse renstal heeft een aantal rampzalige jaren achter de rug, maar dit jaar begonnen ze steeds beter te presteren. De ambities zijn hoog en dat werd begin dit jaar al duidelijk toen Mercedes-bons James Vowles werd aangetrokken als de nieuwe teambaas.

Kleur op de wangen

Onder leiding van Vowles kreeg Williams steeds meer kleur op de wangen. De punten moesten echter vooral worden gepakt door Albon, want de verwachtingen voor debutant Logan Sargeant waren niet bepaald hoog. Albon was de overduidelijke kopman en dat liet hij dan ook zien met zijn resultaten.

De Thai wist precies waar de mogelijkheden lagen en op welke circuits de FW45 het best tot zijn recht zou komen. Hij begon het seizoen direct met een hoogtepunt. In Bahrein reed hij een stabiele race en kwam hij als tiende over de streep. Het eerste puntje was een feit en voor Williams voelde dat als een overwinning.

Profiteren

Daarna volgden er twee uitvalbeurten voor Albon. Deze twee DNF’s waren echter niet met elkaar te vergelijken. In Saoedi-Arabië waren de verwachtingen niet al te hoog, maar in Australië reed Albon goed. Hij kwalificeerde zich in de top tien en hij reed rond op een geweldige positie, totdat het noodlot toesloeg. Iets aan zijn auto ging kapot waardoor hij de bandenstapel in vloog en hij een rode vlag veroorzaakte.

Het was de enige keer dat Albon niet wist te profiteren van de pace van zijn Williams. Hij reageerde niet bitter op mindere weekenden, omdat hij wist wat hij van zijn team kon verwachten. Albon presteerde meestal optimaal en dat zorgde voor mooie zevende plaatsen in Canada en Italië.

In zijn geboorteland Engeland dacht men zelfs eventjes dat Albon een outsider was voor de winst. In alle vrije trainingen bevond Albon zich in de top drie, maar toen het echt om de knikkers ging zakte hij een beetje weg. Desalniettemin was de achtste plaats een goede prestatie voor Williams.

Indrukwekkend

Ook op het circuit van Zandvoort zag men een ontketende Albon. Hij maakte geen enkele fout en in de kwalificatie was hij pijlsnel. Hij noteerde de vierde tijd op een minimaal verschil van nummer vier George Russell. Albon werd ook hier achtste, meer zat er simpelweg niet in de auto.

Albon reed een indrukwekkend seizoen. In het competitieve middenveld presteerde hij op de toppen van zijn auto. Hij kneep de sinaasappel uit tot het laatste beetje sap er uit was. Hij bleef niet door knijpen waardoor de vrucht kapot ging, hij deed precies genoeg. Voor Williams was hij een geschenk uit de hemel, want zijn teamgenoot Sargeant modderde maar wat aan.

Topprestatie

Wie een blik werpt op de cijfers, ziet dat Albon de absolute kopman was van Williams. Slechts twee keer was Sargeant beter in de races, maar in de kwalificaties was Albon onverslaanbaar. Geen enkele keer was zijn Amerikaanse teamgenoot sneller. Het was een pijnlijke vernedering voor Sargeant, maar een geweldige prestatie van Albon. Acht keer pakte de Thai punten en de zevende plaats was zijn beste resultaat.

Albons contract bij Williams loopt eind volgend jaar af. De Britse renstal zal er vermoedelijk alles aan gaan doen om de Thai binnenboord te houden. Of dat gaat lukken, is nog maar de vraag. Als Albon dit niveau blijft aantikken in 2024, dan is de kans aannemelijk dat hij een nieuwe kans kan krijgen bij een topteam.