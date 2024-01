Williams gaat nieuwe auto onthullen in New York

Het team van Williams was één van de eersten renstallen die bekend maakte wanneer ze hun nieuwe auto gaan onthullen. De Britse renstal trekt het doek van de nieuwe wagen op 5 februari, maar veel was er nog niet bekend over de launch. Daar is nu verandering in gekomen.

Op 5 februari trekken Alexander Albon en Logan Sargeant het doek van hun nieuwe auto. Hoe deze bolide gaat heten, is nog niet bekend gemaakt door Williams. De Britse renstal had echter alleen aangekondigd wanneer ze de wagen gingen onthullen. Nu is er ook meer duidelijk geworden over de launch zelf. Williams heeft bekend gemaakt dat ze de auto gaan onthullen tijdens een speciaal evenement in New York City. Vorig jaar onthulde Red Bull en AlphaTauri ook hun wagen in de Amerikaanse metropool.