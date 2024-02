"Is Mercedes sterker zonder Hamilton?"

De aanstaande transfer van Lewis Hamilton naar Ferrari houdt de gemoederen in de Formule 1 nog flink bezig. De Brit gaat per 2025 rijden voor Ferrari en dat betekent dat Mercedes op zoek moet gaan naar een waardige opvolger. James Vowles denkt dat Mercedes sterker zal terugslaan.

Het aangekondigde vertrek van Hamilton bij Mercedes kwam voor veel mensen als een daverende verrassing. Ferrari wist de onderhandelingen goed geheim te houden en pas op de ochtend van de bekendmaking lekte het nieuws uit. Mercedes-teambaas Toto Wolff hoorde pas zeer laat dat Hamilton zou gaan vertrekken, maar hij reageerde niet boos. Wolff begrijpt de keuze van Hamilton, maar hij moet nu wel op zoek gaan naar een nieuwe topcoureur.

Mercedes heeft het geluk dat veel coureurs beschikken over een aflopend contract, maar het is nog maar de vraag of een van hen voor dezelfde impact als Hamilton kan zorgen. Williams-teambaas James Vowles werkte jarenlang voor Mercedes en hij bekeek de zaak met veel interesse. Aan Motorsport.com laat hij weten dat Mercedes hier sterker uit gaat komen: "Het is op korte termijn niet goed voor Mercedes, maar ik denk eigenlijk dat we gaan zien dat ze de juiste coureurskeuze hebben gemaakt. Er zijn genoeg goede keuzes beschikbaar. Dit gaat door de tijd heen iets goeds worden."