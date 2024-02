'Red Bull doet Albon opmerkelijk aanbod'

Het silly season is momenteel in volle gang in de Formule 1. Veel coureurs beschikken over een aflopend contract en de teams kijken naar de toekomst. Ook bij het team van Red Bull Racing is dat het geval, de naam van Alexander Albon wordt nu weer in verband gebracht met de renstal.

Albon rijdt sinds 2022 voor het team van Williams. Bij de Britse renstal maakt hij veel indruk en dat heeft de topteams wakker geschud. Albon reed in 2019 en 2020 al voor Red Bull, maar dat was geen groot succes. Inmiddels schittert hij in de kleuren van Williams en daar willen ze hem niet laten gaan. Williams-teambaas James Vowles onthulde eerder deze week dat Albon een contract heeft tot en met 2025 en dat ze niet van plan zijn hem te verkopen.

Volgens Motorsport.com heeft Red Bull nu weer interesse in de diensten van Albon. Het zou echter gaan om een opvallende constructie. Er zou een optie voor 2026 op tafel liggen waarbij Red Bull hem voor drie seizoenen kan vastleggen. Het gaat hier dan slechts om een optie waar Albon zich op kan beraden. Als de Thaise Brit het ziet zitten, dan kan Red Bull op een later moment beslissen of ze gebruik willen maken van zijn diensten. Hiermee houden ze alle mogelijkheden open en wordt het voor Albon moeilijker om naar een ander team over te stappen.