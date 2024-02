Dit is de nieuwe uitdager van Williams

Ook het team van Williams heeft het doek getrokken van hun nieuwe auto voor het aankomende seizoen. De iconische Britse renstal heeft in New York de nieuwe wagen van Alexander Albon en Logan Sargeant onthuld, met deze wagen willen ze flinke stappen gaan zetten.

Williams eindigde vorig jaar op de zevende plaats in het constructeurskampioenschap. Dit jaar willen ze een nieuwe stap gaan zetten in het kampioenschap en daarom is deze wagen ook zo belangrijk. Ze hebben het uiterlijk van de nieuwe FW46 voor het eerst aan het publiek getoond in het hoofdkantoor van PUMA in de Amerikaanse metropool New York. Op de wagen zijn de logo's van de nieuwe sponsor Komatsu overduidelijk aanwezig. Later vandaag toont ook Stake F1 Team hun nieuwe wagen aan de rest van de wereld, dat zal gebeuren om 20:00 lokale tijd.