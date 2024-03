Albon neemt het op voor oppermachtige Verstappen

Max Verstappen heerst ook dit jaar weer in de Formule 1. De Nederlander won de eerste twee races van het seizoen en zijn concurrenten kunnen hem vooralsnog niet bijhouden. Alexander Albon vindt het echter te ver gaan om te stellen dat de sport momenteel saai is geworden.

Verstappen gold voorafgaand het seizoen als de grote titelfavoriet. In Bahrein en Saoedi-Arabië maakte Verstappen de verwachtingen waar, hij won beide races met een enorme voorsprong en zijn concurrenten maken zich geen illusies. Sommige fans en kenners zijn niet zo blij met de overheersing van Verstappen, want ze stellen dat de Formule 1 hierdoor heel erg saai is geworden.

Williams-coureur Alexander Albon kan zich niet vinden in deze beweringen. De Thaise Brit vindt het onzin en daar doet hij niet geheimzinnig over in de podcast 'Beyond the Grid': "Het is jammer om te zien wat mensen zeggen over Max en dat ze zeggen dat het een saai seizoen is. Dat is niet het geval, zo zie ik dat tenminste. Als je verder kijkt dan Max, dan zie je een geweldig veld, misschien wel het veld waar de verschillen het kleinst zijn. Zelfs als je Max wel meeneemt, dan is het ook heel spannend. Het is lastig, want hij is de leider en iedereen focust zich op hem."