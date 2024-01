Albon doet niets met kritiek: "Intern zijn ze tevreden"

Alexander Albon kende vorig jaar een geweldig seizoen in de Formule 1. De Thaise coureur wist alles uit zijn Williams-bolide te halen en hij vernederde zijn teamgenoot Logan Sargeant. Toch wordt Albon nog wel eens geconfronteerd met de kritiek uit zijn Red Bull-tijd, daar trekt hij zich echter niets van aan.

Albon was afgelopen jaar veel beter dan zijn Williams-teamgenoot Logan Sargeant. De Amerikaanse debutant worstelde met zijn vorm en hij wist slechts één puntje te scoren. Albon was wel in vorm en hij vocht regelmatig om de punten. Hij pakte elke mogelijkheid met beide handen aan en dat kwam hem op veel lof te staan. Toch wordt er nog wel eens gedacht aan zijn tegenvallende seizoen in dienst van Red Bull Racing in 2020.

Albon weet zelf ook dat er soms nog kritiek doorkomt over die tijd. Sommigen twijfelen namelijk aan zijn rijkunsten aan de hand van dat tegenvallende seizoen in dienst van Red Bull. Aan Motorsport Total laat Albon weten dat hij zich daar niet zo druk om maakt: "Het doet mij helemaal niets. Uiteindelijk is alleen de mening van mensen die mij hebben aangesteld relevant en waardevol voor mij. In deze sport worden er continu vergelijkingen gemaakt, niet in de laatste plaats door commentatoren en toeschouwers. Intern is men tevreden met wat ik doe."