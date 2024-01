Marko denkt dat Hamilton Red Bull-periode Albon verpestte

Alexander Albon rijdt vandaag de dag voor het team van Williams. De Thaise coureur mocht het enkele jaren geleden anderhalf seizoen proberen bij het topteam van Red Bull Racing. Dat werd geen succes en volgens Helmut Marko is dat mede te danken aan Lewis Hamilton.

Albon rijdt sinds 2022 voor het team van Williams. Daarvoor stond hij enkele jaren onder contract bij Red Bull, maar dat was geen groot succes. Halverwege 2019 kreeg Albon de kans bij Red Bull Racing en ook in 2020 mocht hij zijn rijkunsten laten zien bij de Oostenrijkse renstal. Albons resultaten vielen flink tegen en hij werd dan ook gedegradeerd naar de rol van reservecoureur. Daarna trok hij dus naar Williams.

Red Bull-adviseur Helmut Marko kijkt terug naar de periode van Albon bij de Oostenrijkse renstal. Volgens Marko had Lewis Hamilton een groot aandeel aan het mislukken van Albons avontuur. In de Red Bulletin spreekt Marko zich uit: "Hij lag tweede in Brazilië in 2019 toen Hamilton hem van de baan afduwde. Het volgende jaar deed Alex zijn best om Hamilton in te halen aan de buitenkant op de Red Bull Ring, maar Lewis duwde hem de grindbak in. Hij had die race anders gewonnen, maar hij stond met lege handen. Hij had lang nodig om daarvan bij te komen."