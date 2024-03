Williams en Sauber vervangen motoronderdelen

De kwalificatie op het Jeddah Corniche Circuit staat op het punt van beginnen. Op de razendsnelle baan zullen twee coureurs gaan jagen op een goede startpositie met gloednieuwe motoronderdelen. De FIA heeft namelijk bekend gemaakt dat de teams van Williams en Sauber hebben ingegrepen.

Williams-coureur Alexander Albon en Sauber-coureur Valtteri Bottas hebben voorafgaand de derde vrije training de beschikking gekregen over nieuwe motoronderdelen. Beide coureurs krijgen nog geen gridstraf, want ze hebben de limieten nog niet overschreden. Williams heeft Albon een nieuwe Energy Store en een nieuwe CE gegeven, terwijl het team van Sauber ervoor heeft gekozen om alleen de CE te vervangen aan de bolide van Bottas.

New document: New PU elements for this Competition

Published on 08-03-2024 14:56 CEThttps://t.co/h4jxCEyYOz#F1 #Formula1 #FIA #SaudiArabianGP 馃嚫馃嚘 pic.twitter.com/LtfjlCBN7U