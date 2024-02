Albon ziet zichzelf niet als Hamilton-opvolger

Lewis Hamilton schokte vorige week de wereld door bekend te maken dat hij per 2025 gaat rijden voor Ferrari. Hierdoor is er een plekje vrijgekomen bij het team van Mercedes. De naam van Alexander Albon viel als mogelijke vervanger, maar de Thai heeft daar niet zoveel zin in.

Het nieuws van de transfer van Hamilton kwam voor velen als een verrassing. De Britse zevenvoudig wereldkampioen verlengde vorig jaar zijn Mercedes-contract, maar hij maakt nu gebruik van een speciale clausule. Hij wordt bij Ferrari de teamgenoot van Charles Leclerc en bij Mercedes laat hij een enorm gat achter. Williams-coureur Alexander Albon werd in de afgelopen dagen in verband gebracht met Mercedes, zijn naam werd ook genoemd bij Red Bull Racing.

Albon rijdt sinds 2022 voor het team van Williams. De Thaise Brit heeft het enorm naar zijn zin bij het team en hij is dan ook niet bezig met een transfer. Bij RaceFans is hij daar nogal duidelijk over: "Mijn focus ligt bij Williams en daar zie ik mijzelf ook. Ik zie mijzelf hier op de lange termijn rijden en de progressie is voor mij ook heel belangrijk. De tijd zal het ons vertellen. Zoals jullie weten gebeurt er veel, jullie horen de geruchten ook. Maar dit is een beetje hoe ik hierin sta."