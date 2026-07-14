F1 Coureurs 2026 - Alexander Albon
23 Alexander Albon
Alexander Albon werd op 23 maart 1996 in Londen geboren als zoon van voormalig BTCC-coureur Nigel Albon. Albon heeft een Britse vader en een Thaise moeder. Hij rijdt onder een Thaise-licentie.
De carrière van Alexander Albon
Albon begon zijn carrière in de karts. In 2006 won hij het Super 1 Honda National Kadet-kampioenschap en in 2008 de Kartmasters British Grand Prix in in de KF3-klasse. In 2010 won hij de CIK-FIA World Cup en was hij Europees Kampioen in de KF3. In 2011 werd hij achter Nyck de Vries tweede in het WSK Euro Series en in het wereldkampioenschap.
In 2012 maakte hij zijn debuut in de autosport. Hij reed voor EPIC Racing de Formule Renault 2.0 Eurocup en het Formule Renault 2.0 Alps-seizoen. Tot en met 2014 zou Albon uitkomen in deze klasse waarbij hij in zijn laatste jaar voor KRT derde werd in het kampioenschap. In 2015 reed hij een volledig seizoen in het FIA Formule 3-European Championship, hij behaalde de zevende plaats in de eindstand. In 2016 werd hij tweede achter Charles Leclerc in de GP3. Hierna reed Albon twee jaar in de Formule 2 met een derde plek in 2018 als hoogste positie in het kampioenschap.
Alexander Albon seizoen 2018-2019
Voor 2018-2019 zou hij bij Nissan in het Formule E-programma worden opgenomen. Helmut Marko haalde Albon terug in het talentenprogramma van Red Bull, nadat hij in een eerder stadium uit het talentenprogramma was gehaald. Albon maakte op Misano zijn eerste meters in één Formule 1-auto tijdens de filmdag van Scuderia Toro Rosso. De Thaise coureur staat bekend als een uitstekend regenrijder.
Gedurende 2019 mocht Albon instappen bij de hoofdmacht van Red Bull. De Thai verving de tegenvallende Pierre Gasly, die terug werd gezet naar het juniorteam. Ook Albon kon geen grote indruk achterlaten en werd eind 2020 vervangen voor Sergio Pérez.
Albon bleef actief bij Red Bull Racing als test -reservecoureur en ging deelnemen aan de DTM. In 2021 besloot Williams Albon te contracteren. Op dit moment rijdt de Thai ook bij Williams en Logan Sargeant is zijn nieuwe teamgenoot.
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11:40F1
16 aug 2025 08:47
-
08:47F1
13 aug 2025 15:24
-
15:24F1
10 aug 2025 13:42
-
13:42F1
24 jul 2025 14:09
-
14:09F1
03 jul 2025 10:46
-
10:46F1
14 jun 2025 22:27
-
22:27F1
29 mei 2025 13:22
-
13:22F1
-
SerieTeamJaar#
-
F1Williams23
-
F1Red Bull Racing202123
-
F1Toro Rosso201923
-
F2DAMS20185
-
F2ART Grand Prix20178
-
GP3ART Grand Prix20163
Statistieken Alexander Albon
-
Aantal overwinningen0
-
Aantal podiums2
-
Aantal races139
-
Totaal aantal races met punten52
-
Aantal pole positions0
-
Verslagen door teamgenoot in race29
-
Verslagen door teamgenoot in kwalificatie29
-
Gemiddeld aantal punten per Grand Prix2
-
Gemiddelde startpositie13
-
Gemiddelde finishpositie12
-
Gemiddeld aantal posities gewonnen0
-
Hoogste startpositie3
-
DatumGrand PrixQR
-
24 - 26 jul1918
-
17 - 19 jul1515
-
3 - 5 jul1621
-
26 - 28 jun1817
-
12 - 14 jun18
-
5 - 7 jun118
-
22 - 24 mei21
-
1 - 3 mei1510
-
27 - 29 maa20
-
13 - 15 maa22
-
6 - 8 maa1512
-
5 - 7 dec1716
-
28 - 30 nov1411
-
21 - 23 nov16
-
7 - 9 nov1211
-
24 - 26 okt1712
-
17 - 19 okt1814
-
3 - 5 okt2014
-
19 - 21 sep2013
-
5 - 7 sep147
-
29 - 31 aug5
-
1 - 3 aug1915
-
25 - 27 jul56
-
4 - 6 jul138
-
27 - 29 jun17
-
13 - 15 jun920
-
30 - 1 jun1119
-
23 - 25 mei109
-
16 - 18 mei75
-
2 - 4 mei75
-
18 - 20 apr119
-
11 - 13 apr1512
-
4 - 6 apr99
-
21 - 23 maa7
-
14 - 16 maa65
-
6 - 8 dec1811
-
29 - 1 dec1615
-
22 - 24 nov19
-
1 - 3 nov2019
-
25 - 27 okt919
-
18 - 20 okt1416
-
20 - 22 sep20
-
13 - 15 sep97
-
30 - 1 sep9
-
23 - 25 aug1914
-
26 - 28 jul1012
-
19 - 21 jul1314
-
5 - 7 jul99
-
28 - 30 jun1614
-
21 - 23 jun1918
-
7 - 9 jun1017
-
24 - 26 mei99
-
17 - 19 mei1420
-
3 - 5 mei1419
-
19 - 21 apr1412
-
5 - 7 apr1420
-
22 - 24 maa1211
-
7 - 9 maa1211
-
29 - 2 maa1315
-
24 - 26 nov1414
-
17 - 19 nov512
-
3 - 5 nov1319
-
27 - 29 okt149
-
20 - 22 okt159
-
6 - 8 okt1313
-
22 - 24 sep1316
-
15 - 17 sep1411
-
1 - 3 sep67
-
25 - 27 aug48
-
28 - 30 jul1514
-
21 - 23 jul1611
-
7 - 9 jul88
-
30 - 2 jul1011
-
16 - 18 jun97
-
2 - 4 jun1816
-
26 - 28 mei1314
-
5 - 7 mei1114
-
28 - 30 apr12
-
31 - 2 apr819
-
17 - 19 maa1719
-
3 - 5 maa1510
-
18 - 20 nov1913
-
11 - 13 nov2015
-
28 - 30 okt1712
-
21 - 23 okt812
-
7 - 9 okt19
-
30 - 2 okt1817
-
2 - 4 sep12
-
26 - 28 aug610
-
29 - 31 jul1716
-
22 - 24 jul1313
-
8 - 10 jul1312
-
1 - 3 jul20
-
17 - 19 jun1213
-
10 - 12 jun12
-
27 - 29 mei1618
-
20 - 22 mei1818
-
6 - 8 mei9
-
22 - 24 apr1812
-
8 - 10 apr2010
-
25 - 27 maa1614
-
18 - 20 maa1413
-
11 - 13 dec54
-
4 - 6 dec6
-
27 - 29 nov3
-
13 - 15 nov47
-
31 - 1 nov15
-
23 - 25 okt12
-
9 - 11 okt17
-
25 - 27 sep10
-
11 - 13 sep43
-
4 - 6 sep15
-
28 - 30 aug56
-
14 - 16 aug8
-
7 - 9 aug95
-
31 - 2 aug128
-
17 - 19 jul135
-
10 - 12 jul64
-
3 - 5 jul413
-
29 - 1 dec56
-
15 - 17 nov514
-
1 - 3 nov65
-
25 - 27 okt55
-
11 - 13 okt64
-
27 - 29 sep205
-
20 - 22 sep66
-
6 - 8 sep86
-
30 - 1 sep175
-
2 - 4 aug1210
-
26 - 28 jul166
-
12 - 14 jul12
-
28 - 30 jun1815
-
21 - 23 jun1115
-
7 - 9 jun1319
-
23 - 26 mei108
-
10 - 12 mei1111
-
26 - 28 apr1111
-
12 - 14 apr2010
-
29 - 31 maa129
-
15 - 17 maa14
-
25 - 26 mei24
-
12 - 13 mei55
-
14 - 15 apr96
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Driver characteristics
- Team -
- Punten 318
- Podiums 2
- Grand Prix 139
- Land Thailand
- Geb. datum 23 maa 1996 (30)
- Geb. plaats Londen, Thailand
- Gewicht 74 kg
- Lengte 1,86 m
- 24.571 reacties op
- 1 leden hebben dit team als favoriet
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