Williams trots op Vowles: "Briljante coup"

Het team van Williams werd jarenlang gerund door de familie Williams. Sinds een paar jaar is het team echter in handen van investeringsmaatschappij Dorilton. Claire Williams is trots op de gang van zaken bij het team dat door haar vader werd opgericht, ze is ook heel blij met James Vowles.

Williams was vooral in de jaren '90 van de vorige eeuw enorm succesvol in de Formule 1. Het team van Sir Frank Williams groeide uit tot een icoon van de sport. In de afgelopen jaren ging het veel minder goed met de Britse renstal, en het team werd zelfs verkocht aan Dorilton. Claire Williams vertrok bij het team dat haar vader had opgericht en Jost Capito werd de teambaas. Capito vertrok ook en tegenwoordig is James Vowles de teambaas.

Vowles

Vowles maakt veel indruk, terwijl dit pas zijn eerste job als teambaas is. Ook Claire Williams is bij met Vowles, zo laat ze weten in gesprek met Blackbook Motorsport: "Ik ben echt blij dat iemand als James het team leidt. Er zijn niet veel mensen die de ervaring hebben die je nodig hebt om een team te leiden, laat staan een team op te bouwen dat er nogal slecht aan toe was. Als ik dat mag zeggen, want ik leidde het team!"

Coup

Claire Williams dan ook heel erg blij als ze ziet hoe het nu gaat met het team. Ze wijst vooral naar wat er naast de baan gebeurt bij het team uit Grove: "De nieuwe eigenaar Dorilton heeft een briljante coup gepleegd toen ze James bij Mercedes weg wisten te halen. Ik ben erg beschermend over Williams en over wie het runt en wie het vertegenwoordigt, ook al is het team niet meer van ons."