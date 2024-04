Albon en Ricciardo blijven onbestraft na startcrash

De stewards hebben de startcrash van de Japanse Grand Prix bekeken. Alexander Albon en Daniel Ricciardo moesten zich melden om de crash te bespreken, maar de stewards hebben uiteindelijk besloten om geen straffen uit te delen. Ze vonden dit in dit geval niet nodig.

Albon en Ricciardo crashten hard in de openingsronde van de Japanse Grand Prix. De schade was groot en er werd zelfs met de rode vlag gezwaaid. Ricciardo meldde de stewards dat hij de wagen van Lance Stroll ruimte wilde geven en dat hij Albon helemaal niet had gezien. Albon gaf aan dat hij dacht dat hij Ricciardo kon inhalen, en dat hij zich toen realiseerde dat de Australiër hem niet had gezien. De stewards besloten geen straf uit te delen, maar ze stellen wel dat ze een andere uitspraak hadden gedaan als Stroll er niet was geweest en als het incident in een andere ronde was gebeurd.