Vowles ziet verbeterpunten: "Kwam uit de Ming Dynastie!"

Het team van Williams heeft gister het doek getrokken van de nieuwe uitdager voor het aankomende seizoen. Ze willen graag voortborduren op de goede prestaties van 2023, maar teambaas James Vowles ziet nog genoeg verbeterpunten. Hij wijst naar een aantal zaken op de fabriek.

Williams heeft een zware periode achter de rug op sportief gebied. Na een aantal tegenvallende jaren wist de iconische Britse renstal vorig jaar weer een aardig aantal WK-punten te pakken. Ze profiteerden van de goede prestaties van Alexander Albon en dat leverde ze uiteindelijk de zevende plaats op in het constructeurskampioenschap. Dit jaar wil men stappen gaan zetten en teambaas James Vowles wil vooral niet te hard juichen.

Vowles is blij met de prestaties van vorig jaar, maar hij wil niet stil blijven staan. De Britse teambaas laat aan Motorsport.com weten dat er nog veel moet gebeuren: "Ik liep laatste met COO Frederic Brosseau door de fabriek om te kijken welke veranderingen we door zouden voeren qua faciliteiten. We keken naar een aantal machines. Op de afdeling composieten staat een etsmachine. Hij liep erheen en hij zei: 'Deze dateert uit de Ming Dynastie!' Die machine is net zo lang als ons motorhome. Normaliter heeft zoiets het formaat van een tafel. Dat is een voorbeeld van iets wat ik dus nog niet goed bekeken had."