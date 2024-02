Kijk live mee naar de launch van Williams

Vandaag worden er twee nieuwe Formule 1-bolides aan de wereld getoond. In New York trekt het team van Williams het doek van de nieuwe FW46, met deze wagen gaan Alexander Albon en Logan Sargeant op jacht naar nieuwe successen in de Formule 1. In tegenstelling tot andere teams zendt Williams de presentatie niet uit op YouTube, maar vindt het plaats op hun eigen website. Via deze link kan je meekijken naar de launch.