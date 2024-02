Albon wil podiums gaan pakken met Williams

Alexander Albon is momenteel één van de meest besproken coureurs in de Formule 1. De Thaise coureur wordt in verband gebracht met een overstap naar een topteam, maar hij focust zich vooral op Williams. Zijn ambities zijn hoog, want hij wil met het team op de podiums gaan vechten.

Albon maakte vorig jaar een sterke indruk in dienst van Williams. De Thaise Brit greep vrijwel elke kans aan om punten te pakken en hij was veel sneller dan zijn teamgenoot Logan Sargeant. Hij heeft zichzelf dan ook in the picture van de topteams gereden. Aangezien Lewis Hamilton eind dit jaar vertrekt bij Mercedes en het contract van Sergio Perez afloopt bij Red Bull Racing, zijn er mogelijkheden bij de absolute topteams.

Albon denkt echter niet aan een overstap naar één van de topteams. De Thaise coureur focust zich volledig op Williams en met de internationale media deelt hij zijn doelen: "Ik denk dat we rond 2026 of 2027 in een periode terechtkomen waar we constant voor de podiums kunnen vechten. Dat is inderdaad nogal ver weg. Ik moet gewoon blij zijn met de tocht die we aan het afleggen zijn en de progressie die we nu boeken. Het is duidelijk waar ik het team wil zien. Ik zal ze daar zo lang mogelijk bij blijven helpen."