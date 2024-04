Williams legt zich neer bij 'pijnlijke' Sargant-straf

Afgelopen weekend werden er in China meerdere discutabele straffen uitgedeeld. Logan Sargeant ontving een tijdstraf van tien seconden omdat hij had ingehaald onder de Safety Car. Het was een strenge straf, maar het team van Williams heeft besloten zich erbij neer te leggen.

Sargeant ontving zijn straf voor een opvallend moment tijdens de eerste Safety Car-periode. Hij passeerde Nico Hülkenberg op het moment dat de Duitser de pitlane verliet. Aangezien Hülkenberg in de pits net voor Sargeant op de baan reed, moest de Amerikaan hem eigenlijk voorlaten. Het was amper te zien, maar de stewards waren streng. Sargeant kreeg een tijdstraf, omdat hij Hülkenberg niet voor had laten gaan.

Sargeant baalde en hij stelde dat de FIA zijn team had moeten waarschuwen. Williams-teambaas James Vowles legt zich in de debrief-video op de site van het team neer bij de straf: "Het was een strenge straf, een paar tienden werden namelijk omgezet in een straf van meerdere seconden, dat is pijnlijk. Het is voor de coureur heel lastig om te bepalen of hij ervoor rijdt of niet. Wij hebben de verantwoordelijkheid, maar die hebben we niet genomen. We moeten dit beter ontwikkelen en we moeten automatische tools ontwikkelen die ons de kans geven te zien wat er aan de hand is, nu moesten we herhalingen uit meerdere standpunten bekijken om het verschil te zien."