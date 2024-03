Stuurtje wijzigde uit zichzelf instellingen bolide Sargeant

Logan Sargeant kende afgelopen weekend een zeer tegenvallende Grand Prix in Bahrein. De Amerikaanse Williams-coureur schoot in de openingsfase rechtdoor en reed daarna een verloren race. Nu blijkt dat dit opmerkelijke moment werd veroorzaakt door een bizar probleem met Sargeants Williams-bolide.

Sargeant en zijn teamgenoot Alexander Albon kampten tijdens de sessies in Bahrein met meerdere problemen. Sargeant schoot in de openingsfase van de race rechtdoor aan het einde van het rechte stuk. Het zag er potsierlijk uit en hij had veel moeite met het terugkeren op de baan. Het leek om een knullige fout te gaan, maar na de race bleek dat zijn stuurtje uit zichzelf de instellingen van bijvoorbeeld de rembalans had aangepast.

Sargeant schrok zich een hoedje en na het moment schold hij de oren van zijn engineer vol. De Amerikaanse coureur sprak zich na afloop uit bij de internationale media: "We hebben in de afgelopen dagen last gehad van een paar elektronische problemen. We moeten gaan begrijpen wat de kern is van deze problemen. We dachten dat we het hadden opgelost, maar toen keerde het weer terug. Daarom moest ik mijn stuurtje vervangen en toen bleven de problemen wel weg. Misschien is er iets, maar we moeten de oorzaak vinden en ervoor zorgen dat het niet weer gebeurt."