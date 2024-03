Williams verwacht auto klaar te hebben voor Sargeant

Het team van Williams kende een rampzalig raceweekend in Australië. Logan Sargeant moest zijn auto afstaan aan Alexander Albon omdat diens chassis te zwaar was beschadigd en Williams geen reservechassis had. Volgens teambaas James Vowles lijkt het erop dat Sargeant weer gewoon kan rijden in Suzuka.

Williams heeft een drukke winter achter de rug. Er werd hard gewerkt om twee wagens af te krijgen, maar dat zorgde er wel voor dat er bij de start van het seizoen nog geen reservechassis beschikbaar was. In Australië zorgde dat voor kopzorgen bij Williams. Alexander Albon crashte zeer hard in de eerste vrije training. Zijn chassis was zwaar beschadigd en hij reed voor de rest van het weekend in de auto van Sargeant. De Amerikaan kon dus niet deelnemen aan de race.

Williams doet er alles aan om weer twee wagens gereed te hebben voor de Japanse Grand Prix. In de debrief op de site van Williams laat teambaas James Vowles weten hoe de werkzaamheden ervoor staan: "Ik heb er vertrouwen in dat we het chassis kunnen repareren. We hebben maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het chassis heel vroeg in de ochtend op maandag weer zou aankomen op de fabriek. Ik denk dat het arriveerde om een uur of twee. Sindsdien is de crew hard bezig, ze hebben het chassis gestript en ze zijn reparatiewerkzaamheden aan het doorvoeren. We bevinden ons op een goede positie om het chassis op tijd af te krijgen voor Suzuka."