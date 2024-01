Williams contracteert twee opvallende talenten

Vrijwel alle teams beschikken vandaag de dag over een eigen opleidingsploeg. Ook het team van Williams heeft een volle talentenstal tot hun beschikking. De Britse renstal heeft nu twee opvallende namen toegevoegd aan de zogenaamde Williams Racing Driver Academy.

Williams heeft namelijk bekend gemaakt dat Alessandro Giusti en Sara Matsui vanaf nu onderdeel zijn van de opleidingsploeg. Giutsi is een jonge getalenteerde Fransman en hij zal aankomend seizoen voor ART gaan rijden in het FRECA-kampioenschap. De 13-jarige Matsui komt uit Japan en ze schittert momenteel in de karts, ook aankomend seizoen zal ze daar blijven rijden. Naast Giutsi en Matsui zijn ook onder meer Luke Browning, Zak O'Sullivan en Oleksandr Bondarev onderdeel van de Driver Academy.

