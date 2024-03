Dag 1 in Australië: De pech van Logan Sargeant

De eerste dag van het Australische Grand Prix-weekend is een feit. Op het circuit van Albert Park in Melbourne werden de tienduizenden fans getrakteerd op veel spektakel. Alexander Albon zorgde in VT1 voor een rode vlag, en dat heeft enorm pijnlijke gevolgen voor zijn teamgenoot Logan Sargeant.

Het is geen geheim dat het team van Williams momenteel qua faciliteiten een soort kleinduimpje is. Het hoofdkwartier is flink verouderd en tijdens de wintermaanden moest men hard doorwerken om alles op tijd af te krijgen voor de wintertest. Een gevolg hiervan is dat er geen reservechassis beschikbaar is. In Bahrein en Saoedi-Arabië was dit nog geen probleem, maar in Australië knalde deze keuze als een soort boemerang terug in het gezicht van Williams.

Het drama begon allemaal tegen het einde van de eerste vrije training. Terwijl vrijwel alle Europese fans lekker lagen te snurken, knalde Alexander Albon de Australische muur in. Het was een harde klap, Albon schoof tientallen meters door en de baan was bezaaid met onderdelen. Het goede nieuws was dat Albon in orde was, maar het slechte nieuws was dat de versnellingsbak, de krachtbron én het chassis zwaar waren beschadigd.

Oplossing

Vrijwel direct liet teambaas James Vowles weten dat hij dacht aan een bijzondere oplossing. Aangezien er geen reservechassis aanwezig is, kon men de keuze maken om Albon voor de rest van het weekend in de bolide van Logan Sargeant te plaatsen. Dat zou betekenen dat de veel bekritiseerde Amerikaan de rest van het weekend zou moeten toekijken. Al snel werd duidelijk dat Williams allang een keuze had gemaakt, na de tweede vrije training bevond de wagen zich in de pitbox van Albon.

Het was voor niemand een verrassing dat Williams later op de dag meldde dat Albon de wagen van Sargeant zou krijgen. Vowles noemde het 'één van de moeilijkste beslissingen ooit' en Albon gaf aan dat hij het zich heel erg goed kon voorstellen dat Sargeant van deze keuze zou balen. Sargeant noemde het zelf het moeilijkste moment uit zijn loopbaan, maar dat is nogal zacht uitgedrukt.

Weinig vertrouwen

Het liet namelijk zien dat men bij Williams niet zoveel vertrouwen heeft in Sargeant. De woorden van Vowles waren veelzeggend, want de Britse teambaas zei dat het scoren van punten heel belangrijk is voor het team. Hiermee zegt hij eigenlijk dat Albon wel in staat is om punten te scoren, en Sargeant niet. Het is een pijnlijk keuze, maar de pijn is alleen voor Sargeant echt te voelen.

In een wereld waar er steeds meer aandacht wordt gegeven aan de mentale druk van sporters, moet men ook naar deze situatie kijken. Sargeant is immers nog maar een jongeman van 23 jaar die zich dit weekend op 15.000 kilometer van zijn geboortegrond bevindt. Het is duidelijk dat hij niet goed presteert, maar Williams geeft hiermee een enorm pijnlijk signaal af. Het is duidelijk dat men bij het team voor elkaar opkomt, dus de kans is zeer groot dat Sargeant veel steun zal krijgen.

Toeschouwers

Zonder dat hij er iets aan kan doen wordt Sargeant gedegradeerd naar een toeschouwer. De ruim 124.000 toeschouwers op vrijdag hebben Sargeant nog wel zien rijden, maar de Amerikaan is nu één van hen. Williams doet er alles aan om over twee weken weer twee wagens af te hebben, in Japan mag Sargeant gaan jagen op een succesje. Zijn cijfers zijn niet groots, maar veel mensen zullen hem een puntje gunnen in Suzuka.