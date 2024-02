Vowles ziet Wolff als een van de beste teambazen

James Vowles is sinds begin vorig jaar de teambaas van Williams. Hij vertrok bij het topteam van Mercedes om voor het eerst op eigen benen te staan. Bij Mercedes werkte hij onder de vleugels van Wolff en volgens Vowles was het niet mogelijk om door te groeien bij de Duitse renstal.

Vowles was bij Mercedes één van de kopstukken van het team. Maar bij het Duitse team is het echter wel zo dat Wolff de grote baas is en het lijkt er niet op dat de Oostenrijker snel bij het team gaat vertrekken. Vowles trok naar Williams en daar lijkt hij een goede stap te hebben gezet. Williams is namelijk niet langer de drager van de rode lantaarn en met Alexander Albon pakte ze meerdere keren punten.

Vowles is dankbaar voor het feit dat hij deze stap mocht zetten van Mercedes. De Brit is Wolff eeuwig dankbaar en in de High Performance Podcast spreekt hij zich uit: "Toto is geweldig in wat hij doet, daar twijfel ik niet aan. Hij heeft nog vele jaren voor zich liggen. Hij is één van de beste teambazen in de pitlane. Ik kwam op een punt waarop ik een eigen keuze moest maken en geen Mercedes-keuze. Daarna realiseerde ik mij dat ik veel had geleerd. Als ik bij Mercedes zou blijven, zou dat worden afgeremd."